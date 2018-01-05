Комментируя состоявшийся 27 декабря 2017 года обмен, народный депутат Надежда Савченко обратила внимание на то, что Виктора Медведчука, благодаря которому пленные вышли на свободу, практически не вспомнили, зато выпячивали и пиарили персонажей, которые никакого отношения к обмену не имели.

«Давайте подумаем, как у нас происходят эти процессы. Если мы помним предыдущие обмены, или все процессы, которые готовились по Минску, очень часть это комментировало СБУ. Сейчас вы не увидите комментариев от СБУ, им просто запретили пиариться на этой теме. Не принято также употреблять такие фамилии и хоть как-то благодарить или относить их к обмену пленными, как Медведчук… В последний момент этого обмена выставили других героев, которые «имеют право» на этом пиариться»», — сказала народный депутат в эфире 112 Украина.

Как известно, соцсети бурно отреагировали на беспрецедентный пиар Порошенко на обмене пленными.

Блогеры, общественные активисты и политологи обратили внимание не только на шквал пиара на обмене, но и указали на цинизм тех, кто ради красивой картинки заставил морально и физически подавленных людей, вернувшихся из плена, стоять на морозе.

Так, писательница и блогер Алена Ксантопулос написала о том, что «герои, перетерпевшие ад, стали поводом для гаранта, чтобы немного подтянуть свой низкий рейтинг».

«Петр Алексеич, вся Украина знает, что вы ту ни при чем! Петр Алексеич, вы действительно верите в то, что говорите?», — прокомментировала событие блогер.

«Бляха. До чего же противно вот это восхваление ублюдка, когда в больницы опять должны собирать медикаменты волонтеры», — написала волонтер Лиза Богуцкая.

«Кто ещё не пропиарился на освобождении наших пленных?.. Президент Порошенко обладает удивительным даром - всегда быть там, где хорошие вести. Он открывает мосты, дороги, школы, детские лагеря, встречает пленных... Но его не встретите в торжественно открытом лагере после пожара, в Артёмовске до прорыва наших войск из Дебальцево, на ежегодном дне памяти погибших в Иловайске», — написал общественный активист Юрий Касьянов.

В то же время иностранные СМИ, освещая обмен пленными, называют «автором инициативы обмена» и главным действующим лицом Виктора Медведчука, «представителя Киева в Минске, близкого друга Владимира Путина». Эту информацию можно найти в ведущих мировых изданиях и информагентствах — NBC, Washington Post, New York Times, NY Daily News, Fox News, Chicago Tribune, Los Angeles Times, Daily Mail и Guardian, National Post ― Canadian, интернет-портал Яху, Euronews, Reuters, Associated Press, France-Presse, Libération, Deutsche Welle, Die Welt.