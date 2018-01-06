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Государственный бюджет на 2018 год предусматривает увеличение финансирования Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) на 12,9% до 683,5 млн гривен.

Об этом говорится в тексте закона о госбюджете на 2018 год, обнародованном на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини.

Из этой суммы 513 671 300 гривен предусмотрено на финансирование уставной деятельности политических партий, а 169 841 100 гривен – на руководство и управление в сфере предотвращения коррупции.

По сравнению с госбюджетом-2017 финансирование НАПК увеличено на 78,2 млн гривен.

В то же время финансирование Национального антикоррупционного бюро увеличено на 83,5 млн гривен до 857 млн гривен.

Из этой суммы 472 млн гривен предусмотрено на оплату труда.

Кроме того, госбюджет-2018 предусматривает увеличение финансирования Генеральной прокуратуры на 1,3 млрд гривен до 7 168 863 тыс. гривен.

Из этой суммы 5,2 млрд гривен предусмотрено на оплату труда.

При этом на осуществление прокурорско-следственной деятельности, подготовку и повышение квалификации кадров прокуратуры - 7 млрд гривен, а на обеспечение деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры - 116,1 млн гривен.

В 2017 для обеспечения функций САП было предусмотрено 119,4 млн гривен, что на 3,3 млн грн больше, чем в 2018.
ForUm

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