также в разделеОбщество
Военный госпиталь закроют для СМИ на период реабилитации освобожденных из плена 28
Моряки-украинцы, которые «застряли» в порту Сирии, возвращаются домой 36
«Укрзализныця» увеличит количество международных касс 33
У НАТО появился официальный гимн 42
Савченко: Хоть как-то поблагодарить Медведчука или сказать о его роли в обмене «забыли» 67
В Харькове чиновники ГФС задержаны на взятке в $20 тысяч 24
Расследование дела Мартыненко завершено 32
УПЦ подала списки для нового обмена военнопленными 31
Бывшего «министра здравоохранения Крыма» нашли в Киеве 144
Освобожденный Ахмеров: Об обмене узнал после встречи Медведчука с Путиным 42
В декабре в Крым незаконно зашли 26 судов 35
Volkswagen и Adidas отрицают деятельность в Крыму 33
ДТП в Харькове: Дронов передумал обжаловать свой арест 47
Украинский композитор попал в базу «Миротворца» 95
Британские СМИ пишут об анонсированном Медведчуком втором этапе обмена пленными 29
За два года статус беженца в Польше получили 88 украинцев 34
По делу Ноздровской создана усиленная следственно-оперативная группа 88
Крушение МН17: эксперт считает, что оператор «Бука» мог перепутать цель 2234

Предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 4 января встретился с детьми-сиротами и их опекунами в своей резиденции в Киево-Печерской лавре.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Блаженнейший поблагодарил воспитателей детей, которых «любовь делает способными на такой подвиг».

«Люди, которые приняли детей в свой дом, стали для них отцами и матерями, братьями и сестрами. И мне очень приятно, что есть люди, которые способны на такой подвиг», - отметил предстоятель УПЦ.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил детей и их опекунов с Новым годом и наступающими Рождественскими праздниками и сделал небольшие подарки.

«Хочу пожелать вам большой любви, потому что любовь делает человека способным на такой подвиг. А вам, дети, желаю, чтобы вы были благодарны тем, кто помогает вам в жизни и чтобы вы молились за своих опекунов, воспитателей и помощников, росли честными, трудолюбивыми, добрыми людьми. Чтобы, когда в вашей жизни встретится тот, кто нуждается в вашей помощи - протянули ему руку. Пусть Божий мир и Божья радость, которую принес нам Христос Спаситель, будет с вами и всеми нами», - пожелал Блаженнейший Онуфрий. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги