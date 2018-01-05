Освобожденный ультрас луганской «Зари» Артем Ахмеров, который больше года находился в плену, рассказал, за что боевики приговорили его к 13 годам лишения свободы и как он узнал об обмене.

По слова Ахмерова, за ним год следили, а после задержания обвинили в «шпионаже в пользу Украины».

«Как выяснилось, за нами (Артемом и его другом Владиславом Овчаренко. — Ред.) следили с сентября 2015 года. Об этом мы узнали уже потом от сотрудников так называемых органов... Последний обмен состоялся буквально накануне нашего задержания в сентябре 2016-го. Когда мы находились уже «на подвале», нам говорили: «Давай ты признаешься, что подорвал памятник напротив нашего здания, и мы тебя сразу поменяем», — рассказал Артем «Новостям Донбасса».

Он узнал о готовящемся обмене (обмене 27 декабря) 16 ноября, после того как Виктор Медведчук встретился с Владимиром Путиным.

«Это было, по-моему, 16 ноября, когда Виктор Медведчук встретился с Владимиром Путиным. В СИЗО приехала «омбудсмен ЛНР» и сказала: «Тебя хотят поменять, ты согласен или нет? Если не согласен, мы пригласим представителей ООН, ты напишешь официальный отказ», — рассказал Ахмеров.

Как известно, процесс обмена пленными сдвинулся с мертвой точки после того, как 15 ноября Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать обмену по формуле «306 на 74». В тот же день президент РФ провел телефонный разговор с представителями неподконтрольных Киеву территорий, и те подтвердили, что готовы к обмену.

25 декабря в Даниловом монастыре состоялась встреча Виктора Медведчука, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также руководителей ОРДО и ОРЛО Александра Захарченко и Леонида Пасечника. После обмена Виктор Медведчук сделал заявление об исключительной роли президента РФ Владимира Путина и РПЦ в вопросе обмена.

Спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук занимается обменом пленными с декабря 2014 года. Благодаря ему освобождены 478 человек — военные и гражданские лица, а осужденные в РФ Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко смогли вернуться в Украину.