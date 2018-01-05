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Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры и при содействии подразделения внутренней безопасности ГФС разоблачили на взятке двух должностных лиц Государственной фискальной службы Харьковщины. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Заместитель начальника одного из управлений Главного управления ГФС в Харьковской области вместе со своим подчиненным - старшим оперуполномоченным, наладили коррупционную схему систематического получения взяток с предпринимателей за непрепятствование их хозяйственной деятельности. Подполковник и майор налоговой службы требовали у местного предпринимателя 40 тысяч долларов США за возвращение изъятого при обыске имущества и непривлечение его к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленников во время получения части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч американских долларов. Пытаясь избежать передачи денег «из рук в руки», чиновники привлекли к своей схеме посредника – кассира одного из пунктов обмена валют.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

 
ForUm

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