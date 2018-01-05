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В этом году «Укрзализныця» увеличит количество международных железнодорожных касс. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО Евгений Кравцов.

«Международных железнодорожных касс в 2018-м добавится», - написал он в Twitter.

 


 

 

«Начинаем с Донецкой железной дороги. Вместо Донецка и Луганска откроем такие кассы в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске, Рубежном и Лисичанске», - добавил он, напомним, что «Укрзализныця» сегодня дает возможность путешествовать в 7 стран ЕС.

 
ForUm

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