В этом году «Укрзализныця» увеличит количество международных железнодорожных касс. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО Евгений Кравцов.
«Международных железнодорожных касс в 2018-м добавится», - написал он в Twitter.
Міжнародних залізничних кас у 2018-му додасться. Починаємо із "Донецької залізниці". Замість Донецька та Луганська відкриємо такі каси у Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Покровську, Рубіжному та Лисичанську. Укрзалізниця сьогодні дає можливість подорожувати до 7 країн ЄС. pic.twitter.com/1pvxmYYcx1— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 4 января 2018 г.
«Начинаем с Донецкой железной дороги. Вместо Донецка и Луганска откроем такие кассы в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске, Рубежном и Лисичанске», - добавил он, напомним, что «Укрзализныця» сегодня дает возможность путешествовать в 7 стран ЕС.
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