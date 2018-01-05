Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование производства в отношении экс-депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.
Об этом его адвокат Петр Бойко сообщил Українським Новинам.
По его словам, 4 января объявили об окончании досудебного расследования.
Материалы уголовного дела переданы стороне защиты для ознакомления.
По словам адвоката, в деле – 200 томов.
Он заверил, что защита не будет затягивать с ознакомлением.
Напомним, 25 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в завладении имуществом ГП «НАЭК «Энергоатом» экс-нардепу Николаю Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом».
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