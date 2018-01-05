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Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование производства в отношении экс-депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.

Об этом его адвокат Петр Бойко сообщил Українським Новинам.

По его словам, 4 января объявили об окончании досудебного расследования.

Материалы уголовного дела переданы стороне защиты для ознакомления.

По словам адвоката, в деле – 200 томов.

Он заверил, что защита не будет затягивать с ознакомлением.

Напомним, 25 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в завладении имуществом ГП «НАЭК «Энергоатом» экс-нардепу Николаю Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом».
ForUm

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