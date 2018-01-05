У НАТО впервые в истории появился официальный гимн.

Как сообщается на сайте Североатлантического альянса, 3 января 2018 года официальный статус был придан мелодии, написанной в 1989 году – к 40-летию НАТО – дирижером Люксембургского военного оркестра Андре Рейхлингом.

За прошедшие почти 30 лет эта мелодия не раз исполнялась на саммитах и других мероприятиях союза, однако не имела официального статуса.

Гимн НАТО не имеет слов. Короткая мелодия написана для 20 музыкальных инструментов: пикколо, флейты, гобоя, трех кларнетов, трех саксофонов, двух корнетов, двух труб, рога, баритонного рога, трех тромбонов, тубы и барабана. Послушать ее можно здесь.