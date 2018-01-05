Британская пресса уделила особое внимание состоявшемуся в Украине большому обмену пленными и анонсированному Виктором Медведчуком второму этапу обмена, намеченному на 2018 год.

«Виктор Медведчук, представитель Украины на продолжающихся мирных переговорах, сказал, что некоторые пленные отказались возвращаться на удерживаемые повстанцами территории. ТАСС приводит слова Медведчука о том, что в 2018 году также пройдет обмен пленными», — пишет Daily Mail.

В то же время The Guardian в авторском материале напоминает, что разговор Путина с главами непризнанных республик «состоялся по просьбе Виктора Медведчука, украинского бизнес-магната и политика, близкого к Кремлю».

Интерес британской прессы к Медведчуку как политику, осуществляющему коммуникацию между Киевом и Кремлем и отвечающему за подготовку обмена, продвижение мирных инициатив по урегулированию конфликта на Донбассе, за последние годы значительно возрос. Как известно, в ноябре 2016 года состоялась встреча Виктора Медведчука с послом Великобритании в Украине Джудит Гоф. В ходе этой встречи речь шла не только о восстановлении мира на Востоке Украины, но и о таких глобальных вопросах, как будущее ЕС. Виктор Медведчук в разговоре с Джудит Гоф отметил, что поддержка европейских государств в продвижении мирного плана по урегулированию конфликта на Донбассе ― ключевой фактор для восстановления мира на Востоке Украины, а также реинтеграции этого региона с целью сохранения территориальной целостности и единства нашей страны.

Напомним, Виктор Медведчук занимается обменом пленными с декабря 2014 года. Благодаря ему освобождены 478 человек — военные и гражданские лица, а кроме того, осужденные в РФ Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко вернулись в Украину.

Как известно, процесс обмена пленными был заморожен на долгие месяцы и сдвинулся с мертвой точки после того, как 15 ноября Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой посодействовать в проведении обмена по формуле «306 на 74». В тот же день президент России провел телефонный разговор с представителями неподконтрольных Киеву территорий, которые подтвердили свою готовность к обмену.

25 декабря в Даниловом монастыре состоялась встреча Виктора Медведчука, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также руководителей ОРДО и ОРЛО Александра Захарченко и Леонида Пасечника.

После обмена Виктор Медведчук сделал заявление, отметив исключительную роль президента РФ В. Путина и РПЦ в решении вопроса обмена.