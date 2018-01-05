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В Харькове в результате взрыва гранаты погиб человек, сообщает пресс-служба облполиции.

Он жил в квартире с женой и тремя детьми. В результате происшествия другие жители жилья не пострадали.

5 января в 00:05 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что в одном из домов на улице Петра Свинаренко произошел взрыв.

По адресу полицейские установили, что в квартире произошел взрыв гранаты «РГД-5». В результате происшествия погиб 38-летний мужчина.

По предварительным выводам специалистов взрывотехнического управления харьковской полиции, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасом.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.    

Как сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, погибший – руководитель пансионата для престарелых, неоднократно в качестве волонтера выезжал в зону АТО. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, во время неосторожного обращения уронил на пол гранату РГД-5, которая взорвалась.
ForUm

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