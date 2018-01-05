На протяжении прошедших суток зафиксировано 2 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Впервые за последние трое суток нарушен режим перемирия на луганском направлении. Вечером более 10 мин калибра 120-мм боевики выпустили по оборонным укреплениям сил АТО вокруг Луганского.

На донецком направлении, еще в светлое время суток противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а также 120-мм минометов у Верхнеторецкого.

На других участках обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

«Украинские военные ни разу огонь в ответ не открывали», - подчеркнули в штабе.

В результате боевых действий один военнослужащий ВСУ получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказана необходимая врачебная помощь.