Геннадий Дронов, участник ДТП в Харькове, отказался оспаривать решение суда, который назначил ему арест до 10 февраля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Харьковской области.

«Подозреваемый Дронов отказался принимать участие в судебном заседании в режиме видеоконференцсвязи в помещении Харьковского учреждения исполнения наказаний (№27), направив в суд заявление об отказе», - отмечается в сообщении.

До начала апелляционного рассмотрения от Дронова поступило заявление в порядке ч.1 ст.403 УПК Украины об отказе от поданной им апелляционной жалобы.

Аналогичного содержания заявление подано и его адвокатом.

В судебном заседании рассмотрены все ходатайства, представленные сторонами защиты и обвинения, и заслушаны стороны уголовного производства с обоснованием их доводов.

«По результатам рассмотрения ходатайства об отказе от апелляции коллегией судей принято решение о закрытии апелляционного производства по апелляционной жалобе подозреваемого Дронова на постановление следственного судьи Киевского районного суда города Харькова от 13 декабря 2017 о продлении срока применения в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, в связи с отказом подозреваемого от апелляционной жалобы», - сообщили в суде.

Как сообщал ForUm, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

13 декабря Зайцева заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.

Киевский районный суд Харькова продлил ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 февраля 2018 года.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). 9 ноября суд арестовал Дронова на 42 суток без права внесения залога.

14 декабря Киевский райсуд Харькова продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток до 10 февраля.