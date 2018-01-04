также в разделеЭкономика
Добыча газ в Украине возросла на 3% 39
Поступления в сводный бюджет выросли на 27% 22
АЗС снова повысили цены на топливо 177
Опубликованы фото и видео украинского ракетного комплекса «Гром-2» 202
Порошенко: В 2018 году военный бюджет составит рекордные 86 миллиардов 80
Введение налога на посылки из-за границы отложили на год 75
Financial Times признала Украину лидером по улучшению делового климата 141
Остаток средств на счете Госказначейства сократился в 10 раз 87
В Украине увеличена минимальная зарплата 139
Президент подписал изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы 116
ЕБРР предоставит «Укрзализныце» €150 миллионов кредита 56
Украинцы задолжали в ноябре за коммуналку 9,6 миллиарда 46
Bloomberg: В 2017 году акции украинских компаний стали самыми прибыльными 44
Курс гривни по отношению к доллару за год упал на 5% 48
Профицит платежного баланса вырос до 2,6 миллиарда 49
Украина вводит на 5 лет антидемпинговую пошлину на арматуру и катанку из РФ 54
Установленный сегодня курс гривни будет действовать до 3 января 120
С 1 января в Украине подорожает электричество 218

Президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2018 года действие указа, ограничивающего транзитные перевозки грузов из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию России.

Соответствующий документ опубликован 4 января на портале правовой информации РФ, сообщает ТАСС.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 1 января 2016 г. №1 «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации» <...> изменение, заменив в пункте 4 слова «до 31 декабря 2017 г.» словами «до 30 июня 2018 г.», - говорится в документе.

Напомним, после вступления в силу соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом 1 января 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении режима наибольшего благоприятствования (РНБ) вместо договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной, а также о применении контрсанкций в отношении страны с 2016 года.

Также 4 января 2016 года Российская Федерация полностью остановила транзит товаров из Украины через свою территорию.

С 1 июля 2016 года Россия ввела дополнительные ограничения на транзит через свою территорию товаров происхождением из Украины.

В начале февраля 2017 года Украина подала иск во Всемирную торговую организацию  против Российской Федерации об ограничении транзита.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

51
Теги