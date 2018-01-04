Президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2018 года действие указа, ограничивающего транзитные перевозки грузов из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию России.

Соответствующий документ опубликован 4 января на портале правовой информации РФ, сообщает ТАСС.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 1 января 2016 г. №1 «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации» <...> изменение, заменив в пункте 4 слова «до 31 декабря 2017 г.» словами «до 30 июня 2018 г.», - говорится в документе.

Напомним, после вступления в силу соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом 1 января 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении режима наибольшего благоприятствования (РНБ) вместо договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной, а также о применении контрсанкций в отношении страны с 2016 года.

Также 4 января 2016 года Российская Федерация полностью остановила транзит товаров из Украины через свою территорию.

С 1 июля 2016 года Россия ввела дополнительные ограничения на транзит через свою территорию товаров происхождением из Украины.

В начале февраля 2017 года Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против Российской Федерации об ограничении транзита.