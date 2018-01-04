В ходе расследования катастрофы пассажирского самолета рейса МН17 выяснилось, что оператор ракетной установки «Бук» мог и не знать, что стреляет в пассажирский самолет «Малайзийских авиалиний».

Об этом в одной из программ на голландском телевидении рассказал бывший командир финского батальона «Бук» Эса Келоними, который очень помог в расследовании причин крушения, сообщает «Украинская правда».

По его словам, системой «Бук» управляют 3 человека. Курс обучения в Финляндии длится 1 год, он дает базовый уровень знаний. Чтобы в полной мере освоить навыки управления «Буком», нужно больше времени, а чтобы стать настоящим профессионалом, нужны многие годы учебы.

Как известно, в Донецке была замечена пусковая установка системы «Бук», но, отмечает финский специалист, это лишь одна из составляющих большого комплекса. В его состав также входит мобильный командный пост, который управляет системой, и радар, передающий данные о воздушных объектах на командный пост. Также в составе комплекса есть другие пусковые установки.

По словам Келоними, пусковая установка и сама по себе может осуществить выстрел, но ее оператор «не будет знать, куда стреляет». «Потому что неизвестно, где находится цель», - пояснил он.

При этом, отмечает эксперт, у пусковой установки есть и свой радар, который отслеживает цель. Однако даже при наличии опытного оператора он не слишком точный, ему трудно отличить военный самолет от пассажирского и вообще определить тип летательного аппарата.

В программе было также озвучено мнение, что действиями оператора управляли из России.

В целом эксперты сошлись во мнении, что применение боевиками пусковой установки «Бук» против украинских самолетов - безответственное решение.

Как известно, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 три года назад сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Международная команда расследователей Bellingcat обнародовала доклад, в котором говорится о том, что перевозку установки «Бук», из которой предположительно был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский известный под позывным «Хмурый». Дубинский в то время возглавлял «Главное разведывательное управление» «Донецкой народной республики».

Шевченковский районный суд Киева разрешил Службе безопасности Украине задержать Дубинского.

Экспертам Bellingcat также удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу MH17, — это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России.

В свою очередь Ткачев назвал глупостью заявления о его причастности к гибели малайзийского Boeing и заявил, что готов подать в суд на группу Bellingcat и издание The Insider.