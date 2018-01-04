Бывшего мужа сестры погибшей под Киевом Ирины Ноздровской Максима Сапатинского и его окружение также стоит проверить на возможную причастность к ее убийству.

Об этом в эфире ObozTV рассказала дочь погибшей Анастасия.

«Версия о Сапатинском мне тоже кажется подозрительной. Его интересы в суде представляла Наталья Солоп. Мама рассказывала, что общалась с братом ее мужа. Он сообщил, что Солоп выбросила его брата с 8-го этажа, чтобы получить квартиру. Этот человек просто неадекватный. Она также угрожала маме, у нее тоже есть такие друзья, что могли пойти на это», - считает девушка.

Эти подозрения она подкрепила конкретной вопиющей историей вокруг племянника, за которого «воевала» в судах Ирина.

«Был случай, когда она и друзья Сапатинских ворвались к нам в дом, когда у нас был Матвей. Он был на лечении, все было законно. Отец десять дней «ни ответа, ни привета», не звонил, не писал, не интересовался ребенком, а потом ворвались в дом и при -10 градусах мороза забрали ребенка в одной маечке», - рассказала она.

Сейчас на Сапатинского открыто уголовное производство за невыполнение решения суда, которым родственники его погибшей жены (сестры Ирины Ноздровской. – Ред.) имели право видеться с мальчиком.

«11 января должно быть заседание суда, и мне кажется, что они тоже могут быть в этом замешаны», - добавила она.

Кроме того, дочь Ирины Ноздровской призналась, что лежала в больнице с сотрясением головного мозга после избиениями друзьями Дмитрия Россошанского (виновника ДТП, в котором погибла сестра Ирины Ноздровской - Ред.), однако дело «замяли».

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района.

1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным. По предварительным данным экспертизы, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Следствие рассматривает четыре версии убийства юриста, основной является ее профессиональная деятельность.

Для расследования полицией создан специальный координационный штаб.

Полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой првозащитницы Виталия Сергеева, однако он отказался дать показания.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев взял расследование ее убийства под личный контроль.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Спустя два года после ДТП Ирина смогла добиться наказания для Россошанского. В конце мая 2017 г. суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции. Как утверждали родственники Ирины, она постоянно получала угрозы от Россошанского.