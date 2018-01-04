Путинская пропагандистская «победа» в Сирии превратилась в позорный фарс. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя атаку на российские войска в Сирии 31 декабря 2017 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Он отметили, что в этот день российские войска в Сирии понесли наибольшие потери за все время проведения военной операции.

По его словам, на российской авиабазе в Хмеймими было уничтожено по меньшей мере четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су -35С, военно-транспортный самолет Ан-72 и склад боеприпасов. «В этот же день во время выполнения боевого задания был уничтожен российский вертолет Ми-24», - сказал он, добавив, что российскому Генштабу и Министерству обороны не удалось скрыть такие масштабные потери.

«Путинское пропагандистское заявление о победе российских военных в Сирии, с которого он начал свою четвертую президентскую избирательную кампанию, превратилось в позорный фарс, а военный парад, который он принимал на сирийской земле - в похоронную процессию», - резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, российская газета «Коммерсант» сообщила, что 31 декабря 2017 года авиабаза Хмеймим (сирийская провинция Латакия) подверглась минометному обстрелу со стороны боевиков, вследствие чего были уничтожены, как минимум, семь российских самолетов: четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72.

7 декабря Минобороны РФ объявило о полной победе в Сирии над террористами из группировки «Исламское государство», в результате чего вся страна «полностью освобождена».

11 декабря Президент России Владимир Путин прибыл на российскую базу в сирийском Хмеймиме и приказал приступить к выводу российской группировки войск из страны.