Адвокат убитой Ирины Ноздровской Виталий Мацелюх и его коллеги инициировали собственное расследование. Об этом он заявил Deutsche Welle.

Мацелюх не спешит подтверждать версию, которую активно распространяют в СМИ и социальных сетях.

По его словам, он и его коллеги инициировали собственное расследование с привлечением частных детективов, и его предварительные выводы позволяют предположить, что виновными в убийстве Ноздровской могут быть не родственники Россошанского. «Несмотря на то, что их поведение во время рассмотрения дела по ДТП, в котором погибла Светлана, иначе как нечеловеческим назвать нельзя, может оказаться, что они не причастны к убийству», - отметил адвокат, добавив, что пока не может прокомментировать эту ситуацию подробнее.

«Это было очень сложное дело, где приходилось бороться за проведение многих экспертиз. Если бы все было в тихом русле, без внимания СМИ, дело могли спустить на тормозах», – подчеркнул Мацелюх.

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района.

1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным. По предварительным данным экспертизы, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Следствие рассматривает четыре версии убийства юриста, основной является ее профессиональная деятельность.

Для расследования полицией создан специальный координационный штаб.

Полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой првозащитницы Виталия Сергеева, однако он отказался дать показания.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев взял расследование ее убийства под личный контроль.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Спустя два года после ДТП Ирина смогла добиться наказания для Россошанского. В конце мая 2017 г. суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции. Как утверждали родственники Ирины, она постоянно получала угрозы от Россошанского.