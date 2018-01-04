В зоне АТО погиб украинский разведчик Александр Чегурко, сообщает пресс-служба Кодымской районной государственной администрации Одесской области.
«Поступила печальная весть о гибели нашего земляка, Александр Петрович Чегурка, 16.07.1987 г.р., жителя села Шершенцы Кодымского района», – говорится в сообщении.
По данным РГА, старший сержант Чегурко ушел из жизни 3 января.
По данным местных СМИ, Чегурко был разведчиком 28-й отдельной механизированной бригады.
Напомним, по данным пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки, 3 января, боевики 5 раз нарушали перемирие, в результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.
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