Иностранная пресса широко освещает самый масштабный обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года, делая особый акцент на том, кто является инициатором освобождения украинских граждан.

Одно из крупнейших в мире международных информагентств «Рейтер» написало: «Как сообщает российское агентство ТАСС, Виктор Медведчук, представитель Украины на продолжающихся мирных переговорах, сказал, что некоторые пленные отказались возвращаться на удерживаемые повстанцами территории. ТАСС приводит слова Медведчука о том, что в 2018 году также пройдет обмен пленными». Это сообщение процитировали десятки или сотни сайтов. Например, биржа NASDAQ, портал «Яху», британская «Дейли Мейл», «Ю-ЭС Ньюс энд Уорлд рипорт», немецкое новостное телевидение («Нахрихтен-ТВ»)…

Тема успешно проведенного обмена, а также подготовки к новому освобождению остается в центре внимания мировых СМИ. Еще одно известное мировое информагентство — France-Presse (AFP) — пишет о том, что «операция в среду (27 декабря) — только первый этап полного обмена пленными». Материал об этом дало и французское отделение канала «Евроньюс».

Так, The Associated Press (AP) сообщает, что «украинские власти и сепаратистские повстанцы договорились о крупном обмене узниками».

И при этом цитирует Виктора Медведчука, заявившего после встречи в Даниловом монастыре с патриархом Кириллом и представителями непризнанных республик, что Украина готова освободить 306 человек и рассчитывает на освобождение 74 граждан.

Как известно, окончательная договоренность об обмене по формуле «306 на 74» была достигнута 25 декабря. Уже через два дня — 27 декабря ― состоялся крупномасштабный обмен.

Сообщение AP перепечатали ведущие американские СМИ, в частности АВС, The Washingtonpost, The News York Times, Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, Star Tribune и многие другие издания.

Как известно, сообщения информагентств (особенно столь влиятельных, как The Associated Press и France-Presse) чаще всего цитируются в мировых СМИ. Поэтому информация France-Presse стала инфоповодом для многочисленных публикаций в иностранных медиа.

Так, испанское издание «Эль Периодико де Каталунья» дало материал со ссылкой на France-Presse: «Автор инициативы украинский политик Виктор Медведчук подчеркнул по телевидению, что… операция (обмен 27 декабря. ― Ред.) является первой фазой полного обмена пленными, удерживаемыми обеими сторонами… Медведчук добавил, что во второй фазе, дата которой не определена, Киев может освободить 74 пророссийских активиста, а сепаратисты ― 29 пленных, возвращения которых добивается украинская власть».

Как известно, процесс обмена пленными сдвинулся с мертвой точки после того, как 15 ноября Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой посодействовать обмену по формуле «306 на 74». Кстати, на это прямо указывает испанское информагентство ЭФЭ, подчеркивая Путин также «говорил с обоими сепаратистскими лидерами для того, чтобы обмен состоялся до конца года, в то же время на своей ежегодной пресс-конференции он признал, что это была инициатива украинского политика Виктора Медведчука».

25 декабря в Даниловом монастыре состоялась встреча Виктора Медведчука, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также руководителей ОРДО и ОРЛО Александра Захарченко и Леонида Пасечника. После обмена Виктор Медведчук сделал официальное заявление об исключительной роли президента РФ Владимира Путина и РПЦ в вопросе обмена.