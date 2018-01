Главная роль в состоявшемся 27 декабря обмене пленными принадлежит тем силам, которые в украинском обществе принято критиковать — Виктору Медведчуку и канонической Украинской православной церкви, утверждает политолог Антон Финько.

«Обмен пленными. Давайте говорить откровенно: главную роль отыграли те силы, которые у нас принято критиковать общественным мнением. Это прежде всего Виктор Медведчук и каноническая православная церковь. Они сыграли большую роль в этом обмене. Если это будет первым шагом, за которым мы будем наблюдать последующие шаги по урегулированию, тогда это будет очень хорошим сигналом», — заявил эксперт в студии телеканала «112 Украина».

Политолог уверен, что переговорный процесс продолжается, но он происходит за кулисами. «Я думаю, что сегодня он происходит за кулисами, и тут очень важную роль всегда играют посредники. То есть наша страна заинтересована в мирном процессе, и это одновременно резко повышает политическую цену тех, кто может играть роль посредников. Или, как сейчас модно говорить, медиаторов. На нынешнем этапе мы видели, это был Виктор Медведчук и православная церковь. Если нет таких медиаторов, посредников, которые могут проводить диалог с обеими сторонами, то тогда мирный процесс обречен», — считает А. Финько.

Тема большого обмена, который состоялся в Украине 27 декабря по формуле «306 на 74», не сходит со страниц мировых СМИ. Сообщение об участии Виктора Медведчука в подготовке обмена перепечатали крупнейшие международные информагентства. Как известно, сообщения информагентств (особенно столь влиятельных, как Reuters, The Associated Press и France-Presse) становятся источником информации, редакционных материалов и авторских колонок в мировых СМИ.

Так, Reuters со ссылкой на российское агентство ТАСС приводит слова Виктора Медведчука о том, что в 2018 году также пройдет обмен пленными. Это сообщение процитировали сотни сайтов. Например, биржа NASDAQ, портал «Яху», британская «Дейли Мейл», «Ю-ЭС Ньюс энд Уорлд рипорт», немецкое новостное телевидение («Нахрихтен-ТВ»).

France-Presse (AFP) пишет, что «операция в среду (27 декабря) — только первый этап полного обмена пленными». Материал об этом дала и французская редакция «Евроньюс».

The Associated Press (AP) цитирует Виктора Медведчука, заявившего после встречи в Даниловом монастыре с патриархом Кириллом и представителями непризнанных республик, что Украина готова освободить 306 человек и рассчитывает на освобождение 74 граждан. Сообщение AP перепечатали ведущие американские СМИ, в частности АВС, The Washingtonpost, The News York Times, Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, Star Tribune и многие другие издания.

Материал France-Presse, посвященный обмену, перепечатали такие ведущие издания, как крупнейшая католическая газета «Ля Круа», «Либерасьон», «Ля нувель републик», бельгийская «Ля Либр Бельжик», французская версия «Евроньюс». Испанская «Эль Периодико де Каталунья», разместив материал со ссылкой на France-Presse, назвала Виктора Медведчука «автором инициативы» обмена.

Несмотря на то, что мировые СМИ отмечают исключительную роль Медведчука в подготовке и проведении обмена, в Украине о его участии практически не говорят. Хотя именно благодаря Виктору Медведчуку, который занимается обменом с конца 2014 года, удалось вернуть в Украину 478 человек, среди которых военные и гражданские лица, в том числе Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко.