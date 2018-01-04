также в разделеЭкономика
РФ продлила ограничения на транзит украинских товаров 51
Добыча газ в Украине возросла на 3% 39
АЗС снова повысили цены на топливо 177
Опубликованы фото и видео украинского ракетного комплекса «Гром-2» 202
Порошенко: В 2018 году военный бюджет составит рекордные 86 миллиардов 80
Введение налога на посылки из-за границы отложили на год 75
Financial Times признала Украину лидером по улучшению делового климата 141
Остаток средств на счете Госказначейства сократился в 10 раз 87
В Украине увеличена минимальная зарплата 139
Президент подписал изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы 116
ЕБРР предоставит «Укрзализныце» €150 миллионов кредита 56
Украинцы задолжали в ноябре за коммуналку 9,6 миллиарда 46
Bloomberg: В 2017 году акции украинских компаний стали самыми прибыльными 44
Курс гривни по отношению к доллару за год упал на 5% 48
Профицит платежного баланса вырос до 2,6 миллиарда 49
Украина вводит на 5 лет антидемпинговую пошлину на арматуру и катанку из РФ 54
Установленный сегодня курс гривни будет действовать до 3 января 120
С 1 января в Украине подорожает электричество 218

По оперативным данным в январе-декабре 2017 года в сводный бюджет поступило (сальдо) 841,1 млрд грн, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

В ГФС отметили, что это на 177,0 млрд грн или на 26,7% больше показателя 2016 года. В государственный бюджет в течение 2017 года обеспечено 651,6 млрд грн, в местные бюджеты – 189,5 млрд гривен.

Сбор средств в сводный бюджет в 2017 году составил 961,1 млрд грн, что на 202,7 млрд грн, или на 26,7% больше 2016 года, в том числе в государственный бюджет - 771,6 млрд гривен.

Поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в 2017 году составили 633,0 млрд грн, индикативные показатели Министерства финансов Украины выполнены на 100,6%, дополнительно обеспечено 3,7 млрд грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги