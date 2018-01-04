По оперативным данным в январе-декабре 2017 года в сводный бюджет поступило (сальдо) 841,1 млрд грн, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

В ГФС отметили, что это на 177,0 млрд грн или на 26,7% больше показателя 2016 года. В государственный бюджет в течение 2017 года обеспечено 651,6 млрд грн, в местные бюджеты – 189,5 млрд гривен.

Сбор средств в сводный бюджет в 2017 году составил 961,1 млрд грн, что на 202,7 млрд грн, или на 26,7% больше 2016 года, в том числе в государственный бюджет - 771,6 млрд гривен.

Поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в 2017 году составили 633,0 млрд грн, индикативные показатели Министерства финансов Украины выполнены на 100,6%, дополнительно обеспечено 3,7 млрд грн.