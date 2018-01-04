Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составляла + 9,8° С, что на 2,1° С превышает климатическую норму. Он занял 3 место среди самых теплых годов с 1881 года, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

Отмечается, что все месяцы года имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, особенно март - аж на 5,5° С. Холоднее всего было 7 января -18,7° С. Самым жарким днем ​​было 4 августа, когда температура в тени достигала + 34,7° С.

Всего в 2017 году в Киеве было зафиксировано 24 температурных рекорда, причем больше всего 6 и 7 их было в апреле и сентябре соответственно. Все они зафиксированы в сторону превышения предыдущих значений.

Осадков выпало 590 мм, что соответствует 91% климатической нормы. Однако распределились они очень неравномерно - более двух месячных норм выпали в октябре и декабре, а в другие месяцы их было крайне недостаточно, что негативно повлияло на сельское и водное хозяйство.