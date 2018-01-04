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Министры иностранных дел Украины и ФРГ Павел Климкин и Зигмар Габриэль из-за погодных условий не смогли посетить линию разграничения на Донбассе. Об этом в Twitter сообщил украинский министр.

«Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному разговору с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем», – написал он.

По словам Климкна, министры планируют осуществить совместную поездку на Донбасс позже в этом месяце.
ForUm

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