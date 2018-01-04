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В Чернигове нашли украденные памятники Михаилу Коцюбинском и Александру Пушкину.

Как сообщает на своей странице в Facebook заместитель мэра Чернигова по вопросам деятельности исполнительных органов совета Александр Ломако, об этом заявил во время утреннего совещания черниговский городской голова Владислав Атрошенко.

Пока идут следственные действия, детали Атрошенко не стал разглашать.

Вместе с тем он поблагодарил всех неравнодушных, ведь публичный резонанс однозначно помог раскрытию этих краж.

В то же время, по данным местного издания «Cіверщина», памятник Коцюбинскому не хаходится на балансе ни у одной из организаций или органа местной власти, а памятник Пушкину – на балансе городского управления ЖКХ и его балансовая стоимость составляет 316 гривен.

Напомним, в Чернигове в ночь на 18 декабря 2017 года украли бюст Михаила Коцюбинского с его могилы, а в ночь на 31 декабря 2017 года украли бронзовый бюст Александра Пушкина.
ForUm

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