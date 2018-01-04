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Уже в эту пятницу, 5 января, состоится встреча, посвященная новому этапу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками ОРДЛО. Об этом сообщил в эфире 112 Украина замминистра юстиции Денис Чернышов.

«Это очень большая работа и большой процесс, в который вовлечены много как государственных учреждений, так и общественных учреждений, которые принимают участие во всей этой работе. На 5 число (января. - Ред.) Геращенко (Ирина. - Ред.) назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу, будет обсуждаться новый процесс возможной передачи и будут готовиться документы», - сообщил он.

Чиновник также добавил, что после 9 числа начнет решаться вопрос о восстановлении утраченных документов освобожденными из плена в конце 2017 года украинскими гражданами.

Напомним, 27 декабря в результате обмена между ОРДЛО и Украиной на подконтрольную территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек. 

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.

Президент распорядился немедленно возобновить переговоры по возвращению украинских заложников из РФ и ОРДЛО. Ранее анонсировалось, что новый обмен может пройти по формуле «74 на 29».

Переговоры об освобождении украинцев состоятся 10 января
ForUm

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