Вчера, 3 января, окружной административный суд Киева отказал лидеру «Руху нових сил» Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска к Управлению Государственной миграционной службы Украины в Киевской области об отмене отказа в оформлении документов для решения вопроса о признании политика лицом, требующим дополнительной защиты.



Судья Татьяна Скочок огласила вступительную и резолютивную части судебного решения, сообщает УНИАН.

«Окружной админсуд Киева, рассмотрев дело по иску Михаила Саакашвили к Управлению Государственной миграционной службы Украины в Киевской области о признании противоправным и отмене решения от 1 ноября 2017 года, решил в удовлетворении исковых требований Саакашвили к Управлению ГМС в Киевской области отказать полностью. Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции», - говорится в определении суда, которое зачитала Скочок.

Напомним, 24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА политическое убежище в Украине. Луценко также заявил о подготовке Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.

В свою очередь Саакашвили заявил, что согласно закону он имеет право пользоваться всеми правами гражданина Украины и его нельзя депортировать.

1 ноября стало известно, что ГМС повторно отказала ему в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем. Саакашвили обжаловал это решение в суде.