Как ни парадоксально, но противники мирного урегулирования конфликта есть лишь в Украине, заявил Виктор Медведчук, комментируя перспективы выполнения Минских соглашений в 2018 году.

По словам политика, на фоне угроз, стоящих перед миром, огромное значение приобретает каждый шаг, направленный на мирное урегулирование конфликтов.

«Новогоднее обращение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша было, по его же словам, «сигналом тревоги для нашего мира»: риск, что ситуация на планете может выйти из-под контроля, достиг высшего, критического уровня. На фоне угроз миру огромное значение приобретает каждый шаг, направленный на мирное урегулирование конфликтов. И Генсек ООН подчеркнул это, приветствуя обмен лицами, удерживаемыми по обе стороны линии соприкосновения на Востоке Украины. В унисон с ООН выступила и ОБСЕ, в которой с 1 января председательствует Италия. Болгария, с января возглавившая Совет Евросоюза, своей главной задачей считает поддержку безопасной, стабильной и солидарной Европы», — отметил Медведчук.

Мировое сообщество ищет пути к миру, согласию и взаимопониманию, подчеркнул лидер «Украинского выбора — Права народа».

«Для Украины, где на Донбассе четвертый год продолжается вооруженное противостояние, где люди гибнут из-за артиллерийских обстрелов и страдают от экономической изоляции и проводимой Киевом политики дискриминации, поиск мирного решения конфликта чрезвычайно, жизненно важен. Впрочем, путь к такому решению давно найден и одобрен международным сообществом. Это Минские соглашения, утвержденные резолюцией Совета Безопасности ООН и получившие статус международно-правового акта», — написал политик в своем блоге.

Он напомнил: сегодня Минские соглашения поддерживает весь мир, противники мирного урегулирования конфликта есть лишь в Украине.

«Представители «партии войны» отвергают любые мирные инициативы, не позволяют принять необходимые для политического урегулирования законы, препятствуют шагам к конструктивному диалогу сторон», — отметил Медведчук.

Политик обратил внимание на наблюдения Тони Фриша, координатора рабочей группы по гуманитарным вопросам, который отметил постоянные провокации на переговорах в Минске.

«Дипломат приводит достаточно красноречивый пример того, с чем нередко приходится сталкиваться во время работы гуманитарной подгруппы ТКГ: после продолжительного общения представителей Киева, Москвы, Донецка и Луганска «вдруг украинцы говорят, что не хотят видеть сепаратистов с Востока Украины». К сожалению, на сегодняшний день в Украине сильны позиции тех, кто ратует за «войну до победного конца», тех, для кого политические амбиции важнее человеческих страданий… Но есть надежда, что под давлением мирового сообщества и украинской общественности «партия войны» отступит и Украина начнет свой путь к миру, начнет, как и призвал Антониу Гутерриш, строить «мосты разделенным», — подытожил Медведчук.