В ночь на 3 января в Днипре в ходе конфликта мужчина бросил под ноги другому гранату, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Установлено, что около часа ночи на бульваре Славы между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них бросил под ноги другому гранату, предварительно, РГД-5.

В результате мужчина получил множественные осколочные ранения обеих голеней. Его направили в больницу.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи опрашивают всех очевидцев происшествия, проводятся соответствующие экспертизы.