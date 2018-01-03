Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук считает, что угрозы большой войны на Донбассе нет. Об этом он заявил в интервью 5 каналу, комментируя возможные поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«На мой взгляд, никакой угрозы большой войны нет. Понятно, что Россия использовала и будет использовать любой способ. Что такое Javelin - это очень эффективное оружие», - отметил Марчук.

Он напомнил, что у России есть похожее оружие, но она не такое эффективное и мобильное. «Javelin - это оружие поля боя. Это не горизонтная артиллерия», - подчеркнул Марчук.

По его словам, противотанковые комплексы Javelin не используют в наступательных операциях.

«Главное назначение этого оружия - это на поле боя, то есть в пределах видимости, остановить танковую атаку, оно не используется в наступательных операциях, как «Град»... Но россияне на всех уровнях уже заявили, что США перешли красную линию. Слушайте, а то, что они нагнали туда, на ту территорию, современные виды оружия и реактивную артиллерию дальнюю, системы радиоэлектронной борьбы, системы противовоздушной обороны, танки, в том числе новейшие, они откуда взялись, из универмагов? Это такая спекуляция на то, что вот Javelin - это нечто такое очень страшное. Но там у них, что ничего нет? Там поле? Там все у них с пистолетами или, в крайнем случае, автоматами Калашникова? Это глупости, спекуляции», - подчеркнул Марчук.

Представитель Украины в ТКГ считает, что Украине нужно быть готовой к манипуляциям со стороны государства-агрессора РФ и грамотно выставлять контраргументы.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки летального оружия в Украину могут «подогреть горячие головы националистов, стремящихся вновь развязать кровопролитие на Донбассе».