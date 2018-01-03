587 осужденных участников антитеррористической операции (АТО) амнистированы в 2017 году. Об этом говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос Українських Новин.

Закон об амнистии действовал с 7 сентября по 7 декабря 2017 года.

«От отбытия наказания освобождены 587 лиц (из осужденных 617), которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в АТО, в обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, и получили статус участника боевых действий», - сказано в нем.

Также сообщается, что амнистированы 189 ветеранов войны (из осужденных 202), которые подпадают под действие закона «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты».

Напомним, Президент Петр Порошенко по просьбе руководителей церквей и Героев Украины подписал закон «Об амнистии в 2016 году». Отмечалось, что речь идет о тех, кто активно принимал активное участие в АТО, но не совершил тяжелых преступлений.

7 ноября 2017 года закон вступил в силу.