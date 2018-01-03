Арестованных участников протестов в Иране могут обвинить в «неприязни к Богу», за что им может грозить смертная казнь. Об этом заявил председатель тегеранского революционного суда Ходжатолеслам Казанфарабади, сообщает Радио Свобода.
«С каждым днем арестованных ждут все более суровые наказания, их рассматривают не как протестующих, а как мятежников, которые пытаются нанести вред системе органов государственной власти», - передает иранское информагентство Tasnim слова Казанфарабади.
Количество арестованных он не уточнил.
По информации иранской службы Радио Свобода, всего в стране за несколько дней протестов арестовали около 700 человек, из них не менее четыреста пятидесятой столице страны Тегеране. Заместитель министра внутренних дел Ирана заявил, что 90% арестованных не старше 25 лет.
Иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи ранее 2 января обвинил «врагов Ирана» в разжигании антиправительственных акций протеста, в результате которых погибли по меньшей мере 22 человека, в том числе полицейский.
Хаменеи прокомментировал протесты впервые, с тех пор как они начались 28 декабря. По его словам, «враги Ирана» вмешиваются в дела страны своими «деньгами, оружием, политикой и разведкой».
Напомним, акции протеста в Иране стали крупнейшими со времен так называемого «Зеленого движения» в 2009 году.
Власти страны заброкировали аккаунты в социальных сетях, которые, по их мнению, используются для организации протестов, в том числе на сайтах Telegram и Instagram.
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