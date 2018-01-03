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Арестованных участников протестов в Иране могут обвинить в «неприязни к Богу», за что им может грозить смертная казнь. Об этом заявил председатель тегеранского революционного суда Ходжатолеслам Казанфарабади, сообщает Радио Свобода.

«С каждым днем ​​арестованных ждут все более суровые наказания, их рассматривают не как протестующих, а как мятежников, которые пытаются нанести вред системе органов государственной власти», - передает иранское информагентство Tasnim слова Казанфарабади.

Количество арестованных он не уточнил.

По информации иранской службы Радио Свобода, всего в стране за несколько дней протестов арестовали около 700 человек, из них не менее четыреста пятидесятой столице страны Тегеране. Заместитель министра внутренних дел Ирана заявил, что 90% арестованных не старше 25 лет.

Иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи ранее 2 января обвинил «врагов Ирана» в разжигании антиправительственных акций протеста, в результате которых погибли по меньшей мере 22 человека, в том числе полицейский.

Хаменеи прокомментировал протесты впервые, с тех пор как они начались 28 декабря. По его словам, «враги Ирана» вмешиваются в дела страны своими «деньгами, оружием, политикой и разведкой».

Напомним, акции протеста в Иране стали крупнейшими со времен так называемого «Зеленого движения» в 2009 году.

Власти страны заброкировали аккаунты в социальных сетях, которые, по их мнению, используются для организации протестов, в том числе на сайтах Telegram и Instagram.
ForUm

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