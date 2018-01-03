Тема обмена пленными в Украине, состоявшегося 27 декабря, получила резонанс ― об этом написали многие мировые СМИ. Пресса широко осветила роль Виктора Медведчука, спецпредставителя Украины в Трехсторонней контактной группе, в этом самом масштабном обмене.

Испанское агентство ЭФЭ отметило: президент РФ Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции признал, что обмен пленными — это инициатива украинского политика Виктора Медведчука. «Это будет очень серьезный шаг в имплементации Минских соглашений и вопросе мира на Донбассе», — процитировало издание Медведчука.

Это же заявление политика приводит индийское информагентство IANS, а также десятки СМИ Индии.

Кубинское агентство «Пренса Латина» в свою очередь напомнило, что 25 декабря Виктор Медведчук говорил об обмене с патриархом Кириллом с лидерами самопровозглашенных республик Донецка и Луганска. Встречу в Даниловом монастыре не обошли вниманием испаноязычные СМИ по всему миру: «Эль Универсал» (Венесуэла), «Ла Вангардиа» (Испания), «Wradio» (Коста-Рика), АВС (Испания). Они также отметили роль Виктора Медведчука в обмене пленными. Пишет об этом и канадская «National Post», французская «Ле Монд» и швейцарская «Нойе Цюрихер Цайтунг».

О том, что представитель Украины Медведчук подтвердил договоренности об обмене, сообщила даже пресса Тайваня — «Тайвань ньюс», Брунея — «Borneo Bulletin» и Новой Зеландии — «Нью-Зилэнд Геральд».

Испанское агентство ЭФЭ после состоявшегося обмена цитирует Медведчука: «Уверен, что это важный шаг, который открывает нам перспективу мирного урегулирования конфликта, прекращения войны и решения вопроса о возвращении Донбасса в Украину и Украины на Донбасс». Также издание отметило, что Медведчук анонсировал вторую фазу обмена пленными.

Напомним: после того как 15 ноября Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать обмену по формуле «306 на 74», переговоры сдвинулись с мертвой точки. Путин в тот же день провел телефонный разговор с представителями Донецка и Луганска, которые подтвердили, что готовы к обмену.

Как известно, Медведчук занимается обменами с декабря 2014 года. Пресс-служба политика сообщила о том, что благодаря его участию в переговорах были освобождены 478 человек.