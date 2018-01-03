В Украине провели испытания двигателя ракет оперативно-тактического комплекса «Гром-2», сообщает «Украинский милитарный портал».

Как известно этот комплекс сможет поражать цели на расстоянии до 280 км, что соответствует параметрам режима контроля за ракетными технологиями.

Также к полевым испытаниям готов и сам ОТРК «Гром-2», мобильная пусковая установка, которая предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа «земля-земля».

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром» разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. Боевой блок одноступенчатой ​​баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть могла быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу.

Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными).

Напомним, 22 декабря 2016 года состоялись успешные испытания нового украинского ракетного комплекса «Ольха».