Подозреваемым в причастности к катастрофе Боинга МН17 предложат добровольно предстать перед судом Нидерландов. Об этом сказал заместитель генпрокурора Евгений Енин.

«Подозреваемым в причастности к катастрофе самолета будет предложено в добровольном порядке предстать перед голландским судом», - сказал он, сообщает Укринформ.

Енин отметил, что после официального сообщения о подозрении виновным у Международной следственной группы будет еще некоторое время для завершения досудебного следствия и передачи в суд обвинительных актов в отношении подозреваемых.

Уголовные дела в отношении граждан Украины будут слушаться в суде Нидерландов по специальной процедуре, которая прописана в двустороннем межгосударственном соглашении.

«То есть человек будет находиться на территории Украины, а показания будут даваться голландскому суду с использованием современных информационных технологий», - пояснил Енин.

Как известно, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 три года назад сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Международная команда расследователей Bellingcat обнародовала доклад, в котором говорится о том, что перевозку установки «Бук», из которой предположительно был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский известный под позывным «Хмурый». Дубинский в то время возглавлял «Главное разведывательное управление» «Донецкой народной республики».

Шевченковский районный суд Киева разрешил Службе безопасности Украине задержать Дубинского.

Экспертам Bellingcat также удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу MH17, — это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России.

В свою очередь Ткачев назвал глупостью заявления о его причастности к гибели малайзийского Boeing и заявил, что готов подать в суд на группу Bellingcat и издание The Insider.