также в разделеОбщество
МВД: Новые штрафы за нарушение ПДД еще не действуют 102
Полиция назвала предварительную причину смерти Ноздровской 139
Медведчук: Есть надежда, что под давлением мирового сообщества «партия войны» отступит 114
Тука: Среди освобожденных заложников есть подозреваемые в передаче информации боевикам 76
Расследованием убийства Ноздровской займется координационный штаб 32
СМИ: Гройсман продал жене недвижимость почти за 9 миллионов 50
Марчук: Угрозы большой войны на Донбассе нет 99
МИД советует украинцам не ездить в Египет 65
В прошлом году амнистировали 587 участников АТО 32
Мировые СМИ назвали Медведчука главным переговорщиком по обмену пленными 37
Семье Ноздровской предоставят госохрану 50
У полиции есть 4 версии убийства Ноздровской 205
Князев взял под личный контроль расследование убийства Ноздровской 118
Климкин назвал убийство Ноздровской вызовом для государства 79
Убийц Ноздровской могут внести в «список Магнитского» 59
Шуфрич возмущен попыткой Порошенко замолчать роль Медведчука в обмене 277
Американские СМИ о роли Медведчука в обмене пленными 296
Полиция пока не зазывает версии убийства Ноздровской 57

Подозреваемым в причастности к катастрофе Боинга МН17 предложат добровольно предстать перед судом Нидерландов. Об этом сказал заместитель генпрокурора Евгений Енин.

«Подозреваемым в причастности к катастрофе самолета будет предложено в добровольном порядке предстать перед голландским судом», - сказал он, сообщает Укринформ.

Енин отметил, что после официального сообщения о подозрении виновным у Международной следственной группы будет еще некоторое время для завершения досудебного следствия и передачи в суд обвинительных актов в отношении подозреваемых.

Уголовные дела в отношении граждан Украины будут слушаться в суде Нидерландов по специальной процедуре, которая прописана в двустороннем межгосударственном соглашении.

«То есть человек будет находиться на территории Украины, а показания будут даваться голландскому суду с использованием современных информационных технологий», - пояснил Енин.

Как известно, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 три года назад сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Международная команда расследователей Bellingcat обнародовала доклад, в котором говорится о том, что перевозку установки «Бук», из которой предположительно был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский известный под позывным «Хмурый».  Дубинский в то время возглавлял «Главное разведывательное управление» «Донецкой народной республики».

Шевченковский районный суд Киева разрешил Службе безопасности Украине задержать Дубинского.

Экспертам Bellingcat также удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу MH17, — это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России. 

В свою очередь Ткачев назвал глупостью заявления о его причастности к гибели малайзийского Boeing и заявил, что готов подать в суд на группу Bellingcat и издание The Insider. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

209
Теги