Возле Новотошковского в результате подрыва на взрывном устройстве погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сегодня на традиционном ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр национальной безопасности.

«В результате вражеских огневых провокаций ни один украинский военнослужащий не пострадал. Но без потерь за прошедшие сутки, к сожалению, все же не обошлось», – отметил он.

Так, по словам Мотузяника, в районе населенного пункта Новотошковское один военнослужащий Вооруженных сил Украины подорвался на взрывном устройстве, в результате чего получил множественные ранения, несовместимые с жизнью.

Напомним, за минувшие сутки, 1 января, российско-террористические войска 5 раз нарушили режим тишины, в результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.