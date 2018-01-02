Юрист Ирина Ноздровская пропала 29 декабря. Спустя два дня, 1 января ее тело нашли в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области. У нее осталась дочь и пожилая мать.

Убийство Ирины Ноздровской вызвало серьезный резонанс в украинском обществе. На 2 января запланирована масштабная акция с требованием найти и привлечь к ответственности убийцу, полиция активно включилась в расследование (открыто дело по статье «Умышленное убийство»), и уже появились версии произошедшего.

Теперь к деталям.

Чем занималась Ирина Ноздровская?

Два года назад, 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района произошло ДТП, в результате которого погибла 26-летняя Светлана Сапатинская. Ее сбил племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский.

Погибшая была сестрой Ирины Ноздровской, которая сразу принялась добиваться справедливого приговора убийце.

Подробности ситуации с делом против Россошанского расписал в Facebook народный депутат Мустафа Найем.

«Несмотря на очевидный состав преступления, родственники добивались справедливости более двух лет. Ирина Ноздровская, юрист по образованию, лично вела это дело, выступала в суде, за что неоднократно подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников», – рассказал он.

Нардеп также утверждает, что во время заседания суда отец обвиняемого прямо угрожал Ирине: «Ты плохо кончишь!»

Оказалось, что угроз от семьи Россошанского и его друзей было очень много.

«Его дружки не раз угрожали Ирине расправой, — рассказал «ФАКТАМ» журналист Владимир Тимофийчук, который хорошо знал семью погибшей. — Преследовали, запугивали соседей, однажды избили дочь Иры Настю. Ирина рассказывала, как в ее дом бросали петарды, ей поступали сообщения с угрозами. На последнем судебном заседании по делу об убийстве ее сестры отец подсудимого сказал Ирине: «Ты плохо кончишь!» …Боялась ли Ирина? Не думаю. Она не воспринимала эти угрозы всерьез».

По словам Найема, в июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы, а 27 декабря суд отказал его адвокатам в удовлетворении апелляции, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток.

Защита Россошанского просила применить к нему закон об амнистии, исходя из состояния его здоровья.

Позиция Ноздровской была в том, что все болезни обвиняемого – это следствие употребления наркотиков.

В итоге, по требованию Ноздровской, дело было отправлено на пересмотр, чтобы установить, был ли Россошанский в состоянии наркотического опьянения во время ДТП.

А потом Ирина Ноздровская пропала.

Хроника поисков и расследования

О пропаже матери 29 декабря заявила дочь Ирины Ноздровской Анастасия. Ирину объявили в розыск, полиция установила последнее местонахождение ее телефона – около села Демидов, где мама и дочь проживали.

В Демидове организовали поиски, которые продолжались вплоть до 12:00 1 января, когда правоохранители нашли женщину в водоеме. Она была полностью раздета.

По факту преступления было открыто дело (статья «Умышленное убийство»).

Версии

Основная версия была озвучена практически сразу – это профессиональная деятельность Ирины.

Позже стало известно о задержании бывшего жениха Ирины, Виталия Сергеева. Отец Сергеева заявлял, что его сына допросили в качестве подозреваемого, однако сам Виталий позже опроверг эту информацию, заявив о своем статусе свидетеля по этому делу.

Впрочем, Виталий Сергеев сообщил Громадському, что отказался давать показания, сославшись на ст. 63 Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя.

Ранее отец Сергеева уточнил, что основанием для подозрения касательно его сына стала запись с камеры наблюдения, на которой они с сыном выходят из своего дома в Киеве в 21:00 29 декабря. Он утверждает, что по мнению полиции, основанием для преступления могла стать неразделенная любовь, поскольку Ирина с Виталием раньше разошлись.

Что дальше?

Полиция ведет расследование, на данный момент ожидаются результаты экспертизы, которая определит причину смерти Ноздровской. По словам спикера ГУ Нацполиции в Киевской области Николая Жуковича, по делу уже допрошено около 50 человек.

В тоже время в Киеве пройдет акция с требованием найти убийцу Ноздровской.

«Но, очень прошу, не забывайте, что кроме найти убийц (раскрыть преступление), нужно еще и доказать вину и получить приговор. И что когда народ желает мести и крови, самое простое решение - дать кость - найти крайнего. Или же найти таки виновного, но потерять доказательства и т. д.» - написала в Facebook известный киевский юрист Евгения Закревская.

112 Украина