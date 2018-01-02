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Газета Financial Times признала Украину первой среди всех постсоветских стран по темпам улучшения делового климата. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владмир Гройсман.

«Хорошая новость! Financial Times признало Украину первой среди всех постсоветских стран мира по улучшению делового климата. Показатели темпа развития у нашего государства оказались лучшими», – написал он.

Напомним, Украина заняла 76 место среди 190 стран мира в рейтинге Doing Business-2017, который готовит Всемирный банк.

 
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