В Киеве проходит акция протеста под зданием областного управления Нацполиции из-за убийства правозащитницы Ирина Ноздровской.

Среди требований протестующих - объективное расследование преступления и отставка руководителя ГУ НП в Киевской области Дмитрия Ценова, сообщает 112 Украина.

Сам Ценов вышел к протестующим и попытался наладить диалог, однако его прервали под крики «Ганьба». Протестующие также потребовали предоставить охрану родным погибшей правозащитницы. В ответ начальник областной полиции пообещал это сделать в случае поступления соответствующего заявления от дочери Ноздровской.

«На сегодня после осмотра места происшествия тело (погибшей. - Ред.) было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, с целью установления характера телесных повреждений, причине смерти потерпевшей и проведения ряда оперативных мероприятий. Нами отработано более чем 20 камер, которые стоят на пути движения Ирины с места работы до дома», - сообщил Ценов протестующим.

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района.

1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным.

Полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой првозащитницы Виталия Сергеева, однако он отказался дать показания.

Она вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Спустя два года после ДТП Ирина смогла добиться наказания для Россошанского. В конце мая 2017 г. суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции. Как утверждали родственники Ирины, она постоянно получала угрозы от Россошанского.