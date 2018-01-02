Почему власть замалчивает роль Виктора Медведчука в обмене пленными и какие трудности пришлось преодолеть, чтобы обмен состоялся, в программе «Большой вечер» на телеканале NewsOne рассказал народный депутат Нестор Шуфрич, член партии «За життя».

По словам Шуфрича, ему больно за ту ситуацию, которая сложилась вокруг обмена.

«Речь не об обиде за моего друга и товарища Виктора Медведчука, мне обидно и больно за страну… Он сделал великое дело. Но мне стыдно за страну, которая замалчивает реальную роль человека… который обеспечил этот уникальный обмен», — сказал политик.

Шуфрич рассказал, что участие и роль Медведчука в процессе обмена пленными осветили ведущие мировые СМИ: американские NBC, Washington Post, New York Times, NY Daily News, Fox News, Chicago Tribune, Los Angeles Times, британские Daily Mail и Guardian, а также National Post ― Canadian, Euronews, Reuters, Associated Press, France-Presse, Libération, немецкие Deutsche Welle, Die Welt ― однако упорно замалчивают украинские медиа.

«Сотни ведущих СМИ с 25-го по 27-е число были привязаны к Даниловому монастырю, где прошла уникальная встреча Кирилла и Медведчука с руководителями так называемых ДНР и ЛНР», — рассказал политик.

По информации Шуфрича, договариваться об обмене приходилось в очень сложных условиях, практически при полной уверенности, что обмен сорвется.

Н. Шуфрич поделился со зрителями эксклюзивной информацией о том, как проходили переговоры и подготовка к обмену: «Я не сдержался и спросил его (В. Медведчука. ― Ред.) о некоторых деталях этого обмена. И он мне рассказал: «С мая по ноябрь месяц, когда была окончательно утверждена и подтверждена цифра 306 на 74 и были утверждены списки уже окончательно, вдумайтесь ― около 40 человек уже отбыли наказание в Украине и просто не подлежали обмену», — сообщил народный депутат.

В ответ представители ОРДО и ОРЛО потребовали заменить этих 40 человек другими, и только благодаря усилиям В. Медведчука удалось сохранить договоренности об обмене.

«Дальше было еще сложнее. В последний момент украинская сторона заявила, что они меняют 18 человек в «списке 306», потому что 12 ― русские и один там еще был иностранец, и пять, которые совершили тяжелые опасные преступления. Возникает вопрос: а зачем вы их раньше согласовали? Почему вы за пару недель до обмена срываете этот обмен? Медведчук додавил и этот вопрос. Он убедил Путина, что не надо теперь реагировать на это, пусть уже будет замена на других», — рассказал Шуфрич.

Он обратил внимание на тот факт, что роль Путина отметил весь мир, а президент Порошенко «называл И. Геращенко, И. Луценко, Р. Демченко, которые, при всем уважении, максимум, что делали, это передавали документы и согласовывали, там папку передавали с одного места на другое».

«Президент Украины… поблагодарил всех и не оценил роль Виктора Медведчука», — подчеркнул Нестор Шуфрич. Однако, учитывая реакцию мировых СМИ, можно смело утверждать, что участие Медведчука в переговорах об освобождении пленных высоко оценили во всем мире.

Как известно, ведущие мировые издания и информагентства — NBC, Washington Post, New York Times, NY Daily News, Fox News, Chicago Tribune, Los Angeles Times, Daily Mail и Guardian, National Post ― Canadian, интернет-портал Яху, Euronews, Reuters, Associated Press, France-Presse, Libération, Deutsche Welle, Die Welt — освещали участие Виктора Медведчука в переговорном процессе и подготовке обмена. Кроме того, материал информагентства Франс Пресс перепечатали такие влиятельные СМИ, как крупнейшая католическая газета «Ля Круа», «Либерасьон», «Ля нувель републик», бельгийская «Ля Либр Бельжик», французская версия «Евроньюс».

Как известно, испанское издание «Эль Периодико де Каталунья», разместив материал со ссылкой на Франс Пресс, назвало Виктора Медведчука «автором инициативы» обмена.