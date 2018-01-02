Пассажиров скоростного поезда производства Крюковского завода, который отправился из Запорожья 1 января, пересадили на подменный подвижной состав, который прибыл в Киев с опозданием, сообщает пресс-служба «Укрализныци».
Напомним, что на подъезде скоростного поезда к станции Новогуполовка был обнаружен запах дыма в подвагонном оборудовании (тяговом двигателе вагона №1). Силами локомотивной, поездной бригады и сопровождающего представителя ПАО «КВСЗ» было ликвидировано задымление, однако продолжить рейс электропоезд не смог.
Всех пассажиров доставили вспомогательным подвижным составом на станцию Пятихатки, где их пересадили на подменный подвижной состав филиала «УЗШК» ПАО «Укрзализныця», которым они продолжили путешествие в Киев в 06:48 2 января.
Время задержки поезда составило около 5 часов.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время