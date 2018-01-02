Пассажиров скоростного поезда производства Крюковского завода, который отправился из Запорожья 1 января, пересадили на подменный подвижной состав, который прибыл в Киев с опозданием, сообщает пресс-служба «Укрализныци».

Напомним, что на подъезде скоростного поезда к станции Новогуполовка был обнаружен запах дыма в подвагонном оборудовании (тяговом двигателе вагона №1). Силами локомотивной, поездной бригады и сопровождающего представителя ПАО «КВСЗ» было ликвидировано задымление, однако продолжить рейс электропоезд не смог.

Всех пассажиров доставили вспомогательным подвижным составом на станцию ​​Пятихатки, где их пересадили на подменный подвижной состав филиала «УЗШК» ПАО «Укрзализныця», которым они продолжили путешествие в Киев в 06:48 2 января.

Время задержки поезда составило около 5 часов.