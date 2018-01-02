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Вопрос обмена пленными постоянно находится в фокусе внимания мировых СМИ. Однако наиболее ярко эту тему всемирно известные медиа начали освещать после 15 ноября, когда Виктор Медведчук в присутствии патриарха Кирилла обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой посодействовать освобождению удерживаемых украинских граждан ― проведению обмена по формуле «74 на 306».

С 25 декабря (после встречи Виктора Медведчука с патриархом Кириллом и руководителями непризнанных «республик» А. Захарченко и Л. Пасечником в Даниловом монастыре) тема обмена стала топовой в мировых медиа, в том числе и американских СМИ.

Так, сообщение Ассошиэйтед Пресс о подтверждении Виктором Медведчуком договоренностей об обмене было перепечатано ведущими СМИ США, в частности: АВС, «Вашингтон пост», «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йорк Дейли Ньюс», «Фокс Ньюс» «Чикаго трибюн», «Лос Анджелес Таймс», «Ю-ЭС Ньюс энд Уорлд рипорт», «Сиэтл Таймс», «Тампа-Бей Таймс», «Сан-Франциско Кроникл», «Star Tribune» (Миннеаполис), «Канзас Сити Стар», «Статейсмен» (Остин, Техас), интернет-портал «Яху».

То, как проходил обмен, какие трудности и проблемы возникли при его проведении, активно обсуждали мировые СМИ. Особое внимание медиа вызвал комментарий представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Виктора Медведчука: «Предполагалось, что Украина освободит 306 человек, но она передала только 237. Остальные предпочли остаться в Украине или были освобождены раньше». Это заявление Медведчука, который, как отмечает Ассошиэйтед Пресс, «мониторил обмен с украинской стороны», перепечатали такие американские СМИ, как АВС, «Чикаго трибюн», «Дейли Мейл», «Юс-Ньюс Энд Уорлд Рипорт».

Кроме того, «Нью-Йорк Таймс» в авторском материале пишет:

«В затянувшихся переговорах по поводу обмена участвовал Виктор Медведчук, украинец с близкими связями с российским президентом Владимиром Путиным».

Интерес к вопросу обмена и активное цитирование заявлений Виктора Медведчука американскими СМИ свидетельствуют о его исключительной роли ― именно он напрямую вел переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так с представителями ОРДО и ОРЛО.

Как известно, ранее Виктор Медведчук заявил, что успешное проведение обмена было бы невозможно без участия президента РФ Владимира Путина, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главы канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия и руководителей ОРДО и ОРЛО.
ForUm

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