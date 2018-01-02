О главных версиях убийства юриста Ирины Ноздровской можно будет говорить после результатов судебно-медицинской экспертизы. Об этом заявил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

«Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Заключения о причинах смерти у нас пока нет. Мы задействовали сотрудников для осмотра территории, опроса свидетелей. Мероприятия продолжаются», - отметил он.

По словам Жуковича, до получения результатов СМЭ говорить о версиях случившегося преждевременно, сообщает «Обозреватель».

«Чтобы говорить о версиях, нужно иметь заключение судебно-медицинской экспертизы, чтобы нам предоставили выводы о причинах смерти. Пока у нас этих ответов нет», - констатировал пресс-секретарь полиции.

При этом о конкретных сроках он не смог ничего сказать. «Предварительно, думаю, что нам сегодня что-то скажут», - заключил Жукович.

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района.

1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным.

Полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой првозащитницы Виталия Сергеева, однако он отказался дать показания.

Она вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Спустя два года после ДТП Ирина смогла добиться наказания для Россошанского. В конце мая 2017 г. суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции. Как утверждали родственники Ирины, она постоянно получала угрозы от Россошанского.