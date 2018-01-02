Вчера, 1 января, около 1,3 тысячи полицейских и более 730 военнослужащих Нацгвардии обеспечили публичную безопасность на маршах к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает департамент коммуникации МВД.

Правоохранители охраняли порядок в 21 регионе Украины. В частности, в Киеве, Днипре, Кривом Роге, Херсоне, Ривновном, Запорожье, Тернополе, Харькове, Сумах, Львове и других городах.

Первый заместитель министра внутренних дел отметил, что в регионах было проведено 57 массовых мероприятий.

«В 21 регионе государства было проведено 57 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 6500 человек. К охране публичной безопасности было привлечено почти 1,3 тысячи полицейских и более 730 военнослужащих Нацгвардии», - сказал Яровой.

Стоит отметить, что во время акции работали группы «полиции диалога». Конфликтов и столкновений зафиксировано не было.