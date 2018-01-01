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В Италии в результате взрыва самодельной бомбы в мусорном баке в городе Турин ранения получили четыре человека, сообщает 112 Украина со ссылкой на La Stampa.

По данным издания, бомба была спрятана в бумажном пакете, который неизвестные разместили в мусорном баке в пригороде Фальчера на севере Турина.

«Пострадали четверо прохожих: два марокканцы, два итальянца, в том числе 83-летний пенсионер. Все они получили осколочные ранения», - говорится в сообщении.

Отмечено, что в ходе обысков, проведенных ранее полицией в районе, были обнаружены еще 12 аналогичных устройств.

Сообщается также, что взрывной волной были повреждены окна 30 ближайших к месту взрыва домов, а также четыре автомобиля, припаркованные вблизи мусорных баков. 

 
ForUm

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