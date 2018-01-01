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За минувшие сутки российско-террористические войска 7 раз нарушили режим тишины, в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Прошлые сутки в очередной раз доказали, что российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями по новогодне-рождественскому перемирию. Обстрелы позиций Вооруженных сил Украины с их стороны не прекратились», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении захватчики применили 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Луганского, а из стрелкового оружия оккупанты провоцировали наших защитников в районе Станицы Луганской.

На донецком направлении, в ночное время, противник из стрелкового оружия и гранатометов неоднократно обстреливал наши оборонительные укрепления у Верхнеторецкого.

На приазовье враг из минометов различных калибров грубо нарушал перемирие у Гнутово и Широкино. А неподалеку Водяного - вел огонь из гранатометов и легкого пехотного вооружения.
ForUm

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