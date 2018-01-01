Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом.

«Прежде всего, давайте вместе порадуемся за наших соотечественников, которые на днях вернулись из плена к родным и близким. Слава Богу, накануне праздников их удалось-таки вырвать из вражеских застенков», – заявил он.

«С глубоким уважением поздравляем украинских воинов. Они надежно держат оборону на восточных рубежах. А мы и в дальнейшем будем укреплять новую армию, - нашу гордость и нашу славу», – отметил Порошенко.

«Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом - Украина ... А грабителя, который разорил наш дом - наступит время - прогоним и накажем», – подчеркнул Глава государства.

Президент также поздравил наших международных партнеров. «Соединенные Штаты только что обнародовали решение о поставках нам современного оборонительного оружия. Шаг в этом направлении сделала Канада и другие страны. Евросоюз также продлил санкции против страны-агрессора», – отметил он.

«И будто под елку легло решение Стокгольмского арбитража. Оно защитило нас от крайне невыгодных условий газового контракта девятого года», – подчеркнул он.

«Еще раз поздравляю сотни тысяч украинцев, которые уже воспользовались безвизом. И миллионы, которым он еще пригодится. И всех нас - с уверенным и бесповоротным движением в Европу. Еще прошлогодней праздничной ночью мы только загадывали желание о безвизе, и вот оно – свершилось», – заявил Глава государства.

«Пусть и не без ошибок, но двигаемся вперед. После нескольких лет кризиса, который вызвала война, переходим к восстановлению и развитию. За все, чего страна достигла, - огромное спасибо каждому из вас. Это - результат совместной работы. В новом году правительство должно ускорить темпы роста. Нужно повышение уровня жизни, ощутимое для большинства украинцев. И это нам - по силам», – подчеркнул он.

«Как Президент - обеспечу политические условия, необходимые для экономического подъема. У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, - следует забирать спички. А по тем, кто будет нападать на нас извне, - наоборот, открывать огонь. И как зеницу ока беречь наше единство. Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы - наш главный ресурс. И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас», – заявил он.

«Желаю гражданам Украины и украинцам всего мира, счастья, благополучия! С Новым годом! Слава Украине!» – подытожил он.