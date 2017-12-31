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Российская социальная сеть «ВКонтакте» разослала пользователям поздравления с Новым годом на украинском языке.

Как сообщает Lenta.ru, на это обратили внимание юзеры из России. Аналогичное поздравление на украинском от официального мобильного приложения соцсети пришло и корреспонденту издания.

«З прийдешнім святом! Привiтайте друзiв з Новим роком», — говорится в сообщении.

Комментариев от представителей администрации соцсети пока не поступало.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

 
ForUm

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