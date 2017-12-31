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Министр иностранных дел Павел Климкин назвал введение Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины и освобождение украинских заложников из плена контролируемых Россией боевиков на Донбассе главными достижениями дипломатии в 2017 году. Об этом глава МИД сказал в видеообращении на своей странице в видеохостинге YouTube.

«Это был год особых эмоций, в том числе очень положительных эмоций. Я вспоминаю лица украинцев, которые 11 июня первый раз пересекали границу Европейского Союза, без виз. Я вспоминаю рукопожатие с Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым после их освобождения. Вспоминаю лица наших освобожденных пленников. Нам нужно больше таких положительных эмоций. Нам нужно больше такого драйва в будущем», - сказал Климкин, сообщает УНИАН.

Он также поблагодарил украинских дипломатов за работу в 2017 году. «И для нас, для дипломатов, это также был особый год - 100 лет украинской дипломатии. И я хочу поблагодарить, искренне поблагодарить каждого члена нашей замечательной дипломатической команды, но также всех, кто работал с нами, друзей дипломатии, ради того, чтобы нам удалось сделать очень много в этом (2018) году. Работаем так же в следующем году», - отметил Климкин.

«Александр Шульгин - первый глава нашего дипломатического ведомства, некогда в 1930 году в Париже, в изгнании написал: «Когда Украина будет свободной, она будет членом Европейского Союза, поскольку он будет существовать», - добавил глава МИД. Он отметил, что слова Шульгина звучат как завещание.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.

 27 декабря в результате обмена между ОРДЛО и Украиной на подконтрольную территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек. 
ForUm

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