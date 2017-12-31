С момента объявления прекращения огня украинской стороной СЦКК зафиксировано 39 обстрелов со стороны боевиков, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Украинская сторона СЦКК информирует, что, несмотря на договоренности по установлению на время рождественских и новогодних праздников режима прекращения огня, боевики НВФ ОРДО/ ОРЛО продолжают осуществлять провокационные обстрелы, в том числе из оружия, которое должно быть отведено от линии соприкосновения в соответствии с Минскими договоренностями», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, всего с 00:00 23 декабря с момента объявления бессрочного прекращения огня, украинской стороной СЦКК зафиксировано 39 обстрелов НВФ ОРДО/ОРЛО позиций подразделений ВС Украины в зоне проведения АТО, в том числе 10 - с применением оружия, запрещенных минского договоренностями.

Украинская сторона СЦКК связывает ведения провокационных обстрелов позиций подразделений ВС Украины со стороны НВФ с попыткой спровоцировать огонь и снять с себя ответственность за нарушение «новогоднего перемирия».

Украинская сторона СЦКК отмечает, что подразделения ВСУ в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей безусловно придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по соблюдению режима «тишины» по всей линии разграничения сторон на востоке Украины, несмотря на грязные провокации пророссийских террористических войск.

Как сообщал ForUm, 20 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом режиме тишины в зоне АТО с полуночи 23 декабря.