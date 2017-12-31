также в разделеОбщество
Суд арестовал мужчину, захватившего вчера отделение «Укрпочты» в Харькове 30
НАБУ задержало на взятке директора Института агроэкологии 28
Захватившего харьковское отделение «Укрпочты» допросили и отправили в СИЗО 61
Суд арестовал директора николаевского аэропорта с правом залога 30
Переговоры по освобождению заложников состоятся 10 января 50
Минувшие сутки прошли для украинских военных без потерь 25
Между Украиной и ОАЭ заработал безвизовый режим 42
Порошенко продлил мораторий на продажу сельхозземель 32
Захвативший отделение «Укрпочты» задержан, все заложники освобождены 194
Освобожденный мальчик рассказал о мужчине, который захватил отделение почты 446
Соловьев: Обмен состоялся только по инициативе Медведчука 80
Освобожденный Казначеев: Без обращения Медведчука к Путину обмена не было бы 96
СБУ: Кибератаки на украинские учреждения имеют российское происхождение 24
В Харькове в результате ДТП погибли 3 человека 43
Мировые СМИ признали исключительную заслугу Путина, Медведчука и РПЦ в организации обмена 280
Немецкие СМИ связывают продолжение обмена пленными только с Медведчуком 93
ГосЧС перешла на усиленный режим несения службы 25
29 декабря. Картина дня 103

С момента объявления прекращения огня украинской стороной СЦКК зафиксировано 39 обстрелов со стороны боевиков, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Украинская сторона СЦКК информирует, что, несмотря на договоренности по установлению на время рождественских и новогодних праздников режима прекращения огня, боевики НВФ ОРДО/ ОРЛО продолжают осуществлять провокационные обстрелы, в том числе из оружия, которое должно быть отведено от линии соприкосновения в соответствии с Минскими договоренностями», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, всего с 00:00 23 декабря с момента объявления бессрочного прекращения огня, украинской стороной СЦКК зафиксировано 39 обстрелов НВФ ОРДО/ОРЛО позиций подразделений ВС Украины в зоне проведения АТО, в том числе 10 - с применением оружия, запрещенных минского договоренностями.

Украинская сторона СЦКК связывает ведения провокационных обстрелов позиций подразделений ВС Украины со стороны НВФ с попыткой спровоцировать огонь и снять с себя ответственность за нарушение «новогоднего перемирия».

Украинская сторона СЦКК отмечает, что подразделения ВСУ в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей безусловно придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по соблюдению режима «тишины» по всей линии разграничения сторон на востоке Украины, несмотря на грязные провокации пророссийских террористических войск.

Как сообщал ForUm, 20 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом режиме тишины в зоне АТО  с полуночи 23 декабря.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги