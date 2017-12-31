Детективы НАБУ задержали по подозрению в вымогательстве взятки директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Ореста Фурдычко. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на источник в одном из правоохранительных ведомств Украины.

По неподтвержденной пока информации сумма взятки составляла полмиллиона долларов США.

Детективы НАБУ задержали Фурдычко 30 декабря в Киеве. НАБУ пока не комментирует эту информацию.

По предварительным данным, Фурдычко задержан по подозрению в вымогательстве взятки. Его задержали в субботу в его служебном кабинете в Институте агроэкологии и природопользования НААН в Киеве. Вместе с обысками кабинета детективы НАБУ провели обыски и у него дома.